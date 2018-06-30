بالفيديو: حكم وسيادة «آل خليفة» على شبه جزيرة قطر

المنامة -الوئام:

أعلن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» عن تنظيم مؤتمر يستعرض الحقائق التاريخية لحكم وسيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر.

وقال رئيس مجلس امناء المركز الشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة ان المؤتمر الذي سيعقد غدا السبت تحت عنوان «حكم ال خليفة في شبه جزيرة قطر،، التاريخ والسيادة» بمشاركة نخبة من الباحثيين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ المنطقة لا سيما تاريخ شبه جزيرة قطر.

واكد الشيخ عبدالله بن احمد على ان المؤتمر سوف يسلط الضوء على تاريخ حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر وكيف تم تأسيس العاصمة التاريخية «الزبارة» لآل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزيرة البحرين في العام 1762 وكيف تم بناءها لتصبح فيما بعد مركزاً تجارياً هاماً ينافس «البصرة» وكيف توسعت الزبارة لتشمل البحرين في العام 1783 والكثير من الحقائق التاريخية التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر.

ولفت الشيخ عبدالله بن أحمد -بحسب الأيام البحرينية- الى ان المشاركين في المؤتمر من المؤرخين والباحثين التاريخيين والاكاديميين سوف يقدمون اوراق بحثية مدعمة بوثائق تاريخية حول تاريخ شبه جزيرة قطر.

ويهدف المؤتمر الى تقديم قراءة تاريخية لحكم ال خليفة في شبه جزيرة قطر والتعرف على اضافتهم القيمة والعميقة في تلك المنطقة من خلال التركيز على الحراك الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي المتقدم والمتطور، وكيف نهض حكام ال خليفة بالمسؤوليات الدولية من اجل حماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية.

كما يستعرض المؤتمر كيف نهض حكام ال خليفة بمسؤولياتهم الداخلية في حفظ المدن ورعاية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. والمحافظة على القانون والنظام وتنفيذ احكام المعاهدات الدولية في جزر البحرين وشبه جزيرة قطر.

ويتناول المؤتمر ايضاً بعض الحقب المهمة التي مرت على حكم ال خليفة في شبه جزيرة قطر وانعكاساتها على التاريخ الحديث والمعاصر.