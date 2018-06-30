ارتفاع أسعار الذهب بعد أيام من التراجع

لندن- الوئام:

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعاً خلال التعاملات بعد أيام من التراجع، في الوقت الذي يقوم فيه المتعاملون بتقييم البيانات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وبعد تراجع الذهب إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر، ارتفع سعره الجمعة، بمقدار 3.60 دولار إلى 1254.60 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس الجمعة، نمو الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، بما يتوافق مع تقديرات الخبراء، في حين تراجعت وتيرة نمو الإنفاق الشخصي.

حيث ذكر تقرير الوزارة أن الدخل الشخصى ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات النهائية، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الدخل خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل نموه بمعدل 0.3% وفقاً للبيانات الأولية في أبريل الماضي.

في الوقت نفسه ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإنفاق الشخصي زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل نموه بنسبة 0.6% في أبريل الماضي وفقاً للتقديرات الأولية.

وفي أوروبا أنقذ اتفاق قادة دول الاتحاد الأوروبي على سياسة موحدة للهجرة في اللحظة الأخيرة فجر الجمعة، حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الانهيار.

وعلى صعيد آخر ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو الحالي بما يتفق مع توقعات المحللين، مقابل 1.9% خلال مايو الماضي.