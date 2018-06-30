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الحرس الثوري يتصدى لها بعنف

استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها ضد النظام الإيراني

استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها ضد النظام الإيراني
weam.co/529714
طهران- الوئام:

تستمر الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، لليوم الرابع على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون بحل لتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد.

وقد احتج الآلاف من أهالي العاصمة طهران في شارع “غلوبندك، خميني، خورشيد، انقلاب” متجهين نحو البرلمان، وعلى أثر ذلك حدثت اشتباكات مع الأمن واعتقل 24 شخصاً منهم امرأتين، كما استمر إغلاق المحلات في سوق البازار في مدينة طهران اعتراضاً على ارتفاع الأسعار وتدني العملة.

وفي جنوب غرب إيران، خرج الآلاف من أهالي مدينة المحمرة، اعتراضاً على طريقة توزيع مياه الشرب، وقد قابل هذا الاعتراض بالعنف من قبل الحرس الثوري وقوات الأمن، كما استمر احتجاج أهالي مدينة عبادان جنوب الأحواز بسبب انقطاع المياه وقلة مصادرها.

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