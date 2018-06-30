الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية في ‏الحديدة

الحديدة (اليمن)- الوئام:

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا ‏الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس ‏جنوب محافظة الحديدة.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية- إن الطائرة ‏التي تم إسقاطها إيرانية الصنع ‏تستخدمها المليشيا في ‏العمليات الاستخباراتية.‏

وكانت قوات الجيش قد تمكنت الخميس الماضي ‏من ‏إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب ‏مطار الحديدة.

وفي محافظة الجوف هاجمت وحدات من الجيش ‏الوطني عناصر للمليشيا ‏الحوثية في مديرية ‏المتون غرب المحافظة، مكبدة المليشيا قتلى وجرحى ‏في ‏صفوفها.‏