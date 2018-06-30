كرواتيا المتألقة مرشحة للإطاحة بالدنمارك في كأس العالم

موسكو- الوئام:

تدخل كرواتيا مواجهة الدنامرك في دور 16 لكأس العالم لكرة القدم بسجل مثالي في البطولة، لكن المنتخب الدنماركي يسعى لتحسين صورته بعد أداء ممل، ومن أجل تحقيق مفاجأة.

ويتأهل الفائز من المباراة بإستاد نيغني نوفغورود الذي شهد الفوز الكبير لكرواتيا 3-0 على الأرجنتين في دور المجموعات، إلى دور ربع النهائي لملاقاة إسبانيا أو روسيا.

وفازت كرواتيا أيضاً بقيادة المخضرم لوكا مودريتش على نيجيريا وآيسلندا لتتصدر المجموعة الرابعة، وتحلم بالتفوق على أفضل نتيجة سابقة لها عندما بلغت الدور نصف النهائي في 1998.

لكن “الحرس القديم” مدعوم بجيل من الشبان مثل آنتي ريبيتش، ماتيو كوفاتشيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، الذين يلعبون في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا.

على الجانب الآخر، ربما تشعر الدنمارك بسعادة لابتعادها عن الأعين، رغم أنها لم تخسر في آخر 17 مباراة.

وبعد تسجيل هدفين فقط في طريقها للتأهل في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، من المتوقع أن يكون المنتخب الدنماركي أكثر ميلاً للهجوم.

وتبحث الدنمارك أيضاً عن تكرار أفضل نتيجة لها في كأس العالم، عندما بلغت ربع النهائي في 1998، قبل أن تخسر أمام البرازيل.