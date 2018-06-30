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لبعض الشرائح

هيئة تنظيم الكهرباء: التعريفة شهدت تغييرا منذ يناير الماضي

هيئة تنظيم الكهرباء: التعريفة شهدت تغييرا منذ يناير الماضي
weam.co/529729
متابعات - الوئام:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن تعريفة الكهرباء شهدت تغييراً فيها لبعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ 1-1- 2018م.

وبالنظر إلى الشكاوى والاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين، واستناداً إلى دورها التنظيمي، تود الهيئة أن توضح أنها قامت بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة.

كما أنها توضح أن من أولوياتها المراقبة الدورية على المرخص لهم (ومنها شركة الكهرباء السعودية) والتأكد من حفظ حقوق المشتركين.

كما ترحب الهيئة بأي اعتراضات من قبل المستهلكين، وذلك بالتقديم على الشركة السعودية للكهرباء عبر قنوات الاتصال المختلفة؛ وهي الموقع الإلكتروني (se.com.sa) أو عبر مركز الاتصال (920001100)، بالإضافة لحساب الشركة على تويتر (@alkahrabacare)، وفِي حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية لمقدم الاعتراض، يمكنه التقدم ببلاغ لهيئة تنظيم الكهرباء على الرابط (ecra.gov.sa)، مرفقا برقم الاعتراض الذي قُدم للشركة، وسيتم مراجعته وإفادة المستفيد بأقصى سرعة.

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