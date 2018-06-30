أسطورة ألعاب القوى تفارق الحياة

وكالات - الوئام:

أعلن الاتحاد البولندي لألعاب القوى، اليوم السبت، وفاة النجمة والبطلة الأولمبية السابقة ، البولندية إيرينا شفينسكا عن عمر يناهز 72 عاما.

وأحرزت نجمة سباقات العدو شفينسكا سبع ميداليات أولمبية، منها ثلاث ذهبيات توجت بها في سباقات 4 × 100 متر في طوكيو 1964 و200 متر في مكسيكو سيتي 1968 و400 متر في مونتريال 1976 .

كذلك حققت شفينسكا عشرة أزمنة قياسية عالمية وتعد ، طبقا للاتحاد الدولي لألعاب القوى ، الوحيدة بين الرياضيين الذكور والإناث ، التي حطمت الزمن القياسي العالمي لجميع سباقات 100 متر و200 متر و400 متر.

وكانت شفينسكا ، التي تحظى بشعبية هائلة ، قد تولت منصب رياضي إلى جانب عضوية اللجنة الأولمبية الدولية ، بعد نهاية مسيرتها الاحترافية.

وبعدها عانت شفينسكا من مرض السرطان ، حتى توفيت قبل منتصف الليلة الماضية في أحد مستشفيات وارسو ، حسب ما أوضحه بيان الاتحاد البولندي لألعاب القوى.

ووصف الرئيس البولندي أندجي دودا ، الراحلة شفينسكا ، عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” بأنها “السيدة الأولى للرياضة البولندية” مضيفا أن رحيلها خسارة كبيرة واصابنا بحزن شديد”.