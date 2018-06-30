أعلن الاتحاد البولندي لألعاب القوى، اليوم السبت، وفاة النجمة والبطلة الأولمبية السابقة ، البولندية إيرينا شفينسكا عن عمر يناهز 72 عاما.
وأحرزت نجمة سباقات العدو شفينسكا سبع ميداليات أولمبية، منها ثلاث ذهبيات توجت بها في سباقات 4 × 100 متر في طوكيو 1964 و200 متر في مكسيكو سيتي 1968 و400 متر في مونتريال 1976 .
كذلك حققت شفينسكا عشرة أزمنة قياسية عالمية وتعد ، طبقا للاتحاد الدولي لألعاب القوى ، الوحيدة بين الرياضيين الذكور والإناث ، التي حطمت الزمن القياسي العالمي لجميع سباقات 100 متر و200 متر و400 متر.
وكانت شفينسكا ، التي تحظى بشعبية هائلة ، قد تولت منصب رياضي إلى جانب عضوية اللجنة الأولمبية الدولية ، بعد نهاية مسيرتها الاحترافية.
وبعدها عانت شفينسكا من مرض السرطان ، حتى توفيت قبل منتصف الليلة الماضية في أحد مستشفيات وارسو ، حسب ما أوضحه بيان الاتحاد البولندي لألعاب القوى.
ووصف الرئيس البولندي أندجي دودا ، الراحلة شفينسكا ، عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” بأنها “السيدة الأولى للرياضة البولندية” مضيفا أن رحيلها خسارة كبيرة واصابنا بحزن شديد”.
عن عمر يناهز 72
أسطورة ألعاب القوى تفارق الحياة
أعلن الاتحاد البولندي لألعاب القوى، اليوم السبت، وفاة النجمة والبطلة الأولمبية السابقة ، البولندية إيرينا شفينسكا عن عمر يناهز 72 عاما.