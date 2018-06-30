تركيا: اعتقال 29 شخصا بينهم جنود في الخدمة

وكالات - الوئام:

ألقت الشرطة التركية القبض على ما لا يقل عن 29 من المشتبه بهم ، بما في ذلك جنود في الخدمة ، في جميع أنحاء تركيا لعلاقتهم المزعومة مع منظمة “فتح الله جولن الإرهابية”(فيتو) ، التي تقف وراء محاولة الانقلاب عام 2016 ، حسبما ذكرت مصادر بالشرطة اليوم السبت.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، أنه تم إلقاء القبض على 13 من الجنود أثناء تأديتهم خلال عمليات متزامنة جرت في تسع ولايات ، بما في ذلك العاصمة أنقرة وولايتا كيريكال وديار بكر شرق البلاد، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وجاءت الاعتقالات بعد أن أصدر مكتب المدعي العام في كيريكال مذكرات توقيف بحق الجنود كجزء من تحقيق في البنية العسكرية السرية لفيتو.

وقالت المصادر ان 16 طالبا أجنبيا بينهم 10 من الصومال وثلاثة من جيبوتي واثنان من غينيا وواحد من سورية اعتقلوا لعلاقتهم المزعومة بجماعة فيرو الارهابية في إقليم مرسين الجنوبي.

واعتقل المشتبه بهم ، الذين كانوا يدرسون في جامعة مرسين، بعد أن داهمت الشرطة منازل الخلايا التابعة لجماعة الإرهاب.

وتطارد الشرطة سبعة مشتبه بهم آخرين كجزء من التحقيق في الجماعة الإرهابية.

وتتهم أنقرة أيضا منظمة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

وينفي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة تورطه في محاولة الانقلاب.