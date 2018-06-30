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خلال إجازة عيد الفطر

أمانة منطقة تبوك تغلق 34 منشأة.. والسبب!!

أمانة منطقة تبوك تغلق 34 منشأة.. والسبب!!
weam.co/529734
واس - المتابعات

نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الفطر، زيارات لأكثر من 400 منشأة تجارية خاضعة لاشتراطات صحة البيئة، تم خلالها ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في تدني مستوى النظافة، ووجود أطعمة فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية, وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”.
وأفاد المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم الغبان أنه نتج عن هذه الزيارات مصادرة 33 مكينة حلاقة، وكمية من الأمواس والمقصات والأمشاط يتم استخدامها بشكل متكرر ومخالف، كما تم مصادرة 700 كيلو جرام من الأطعمة الفاسدة ،وتغريم 106 منشآت مخالفة وإغلاق 34 منشأة أخرى،مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تكثف جهودها الرقابية لضمان سلامة المستهلك .

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