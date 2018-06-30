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اختناق من أثر الدخان

الطائف: إصابة 15 في حريق ونقل 10 منهم إلى المستشفى

الطائف: إصابة 15 في حريق ونقل 10 منهم إلى المستشفى
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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف، بجانب فرق الدفاع المدني، بلاغا عن وجود حريق في حي المنتزه مقابل أرض القمر، في الساعة ١:٣٣ صباحا.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعوي في الطائف، أن “غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ، وبدورها وجهت أربع فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي”.

وأضاف: “عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح أن الحريق تمت السيطرة عليه من قبل رجال الدفاع المدني، ونتج عن الحادث ١٥ إصابة بسيطة باختناق من أثر الدخان، وتم التعامل معهم في حينه ونقل عشرة حالات الى مجمع الملك فيصل الطبي لإستكمال العلاج”.

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