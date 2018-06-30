الصين تطور صاروخا ذكيا بقدرات جديدة

وكالات - الوئام:

تعمل الصين على تطوير صاروخ ذكي يمكنه تدارك الأخطاء الميكانيكية أثناء الطيران ورسم مسار طيران جديد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم السبت.

وسيكون الصاروخ، الذي يتم تطويره من قبل فريق المشروع مع أكاديمية الصين لتكنولوجيا إطلاق المركبات، قادرا على إدراك واتخاذ القرار وتخطيط وتنفيذ عمليات تصحيح الطيران بنفسه.

وسيتم تزويده بنظام طاقة متطور قابل لإعادة الاستخدام ويمكن تشغيله وإيقافه بشكل متكرر.

وبناء على مهمته الجوية والقدرات والبيئة الخارجية، يمكن للصاروخ أن يبتكر تلقائيا أفضل خطة للتحكم في الطيران واستكمال إطلاقه الفضائي الخاص بها.

وقال قاو لي، كبير المصممين في فريق المشروع: “إذا كان هناك عطل في المحرك، فقد يفشل الصاروخ العادي في إكمال مهمته مسببا مخاطر السقوط أو الاصطدام”.

وأضاف قاو أن الصاروخ الذكي يمكنه تقييم الوضع وقدراته بسرعة ووضع خطة طيران جديدة. على سبيل المثال، إذا فقد الصاروخ الطاقة فإنه سيزيد من قدراته لتحديد هدف جديد مثل الدخول في مدار أقل والوصول تدريجيا إلى الهدف الأصلي بعد النقل المداري بواسطة الأقمار الصناعية وغيرها من الحمولات، لإكمال المهمة.

وقال شانج تنج وهو عضو في فريق المشروع، إن الصاروخ الذكي يمكن أن يقلل أيضًا من تكلفة الإطلاق وستتم تطوير جميع الصواريخ الحاملة الموجودة في الخدمة إلى صواريخ ذكية في المستقبل.