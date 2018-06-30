“التعليم” تصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

اعتمدت وزارة التعليم تشكيل لجنة إشرافية على البرامج والمشروعات التعليمية برئاسة وكيل الوزارة لتعليم البنين.

وتضمن القرار، الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه، تشكيل اللجنة، وهي مكونة من وكيل الوزارة لتعليم البنات نائبا للرئيس، مديرعام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، مديرعام التعليم بمنطقة الباحة، مديرعام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، مدير التعليم بمحافظة القنفذة، مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، مديري عام الإشراف التربوي (بنين ،بنات)، مديري عام التوجيه والارشاد (بنين وبنات)، ومديري عام النشاط الطلابي (بنين ،بنات).

وأوضح القرار أن مهام اللجنة هي حصر البرامج والمشروعات التي تنظمها قطاعات الوزارة، أو تشارك في تنفيذها داخل الوزارة وخارجها في مختلف المجالات التعليمية، لدراستها بما يحقق المزيد من التنسيق والتكامل فيما بينها.

كما تشمل المهام إعداد إطار عام لتنظيم البرامج والمشروعات التعليمية التي تنفذها قطاعات الوزارة أو إدارات التعليم أو تشارك في تنفيذها، وتنظيم إطار زمني سنوي لتعميم هذه البرامج والمشروعات قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، بما يمكن إدارات التعليم ومدارسها للإعداد والتخطيط المبكر لبرامجها ولتحقيق التنسيق والتكامل في تنفيذها وللحد من كثرة التعاميم الصادرة للميدان التربوي بشأن المشاركة فيها.

وشملت المهام أيضا تقديم تصور مقترح لمنظومة تقنية لتوثيق البرامج والمشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة وإداراتها وللإشراف العام على تنظيمها ومتابعتها ولإصدار التقارير السنوية لمنجزاتها وفقا لمؤشرات الاداء المعتمدة لدى الوزارة.

وأتاح القرار للجنة تشكيل لجان فرعية تنفيذية للقيام بأعمالها، والاستعانة ماتراه من داخل الوزارة أو خارجها. مشددا على كافة قطاعات الوزارة تسهيل أداء مهام اللجنة وتزويدها بمالديها من برامج ومشروعات، لتحقيق أهداف استراتيجية 2030.