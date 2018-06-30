ستيني يستعين بزوجته لدخول منتزه يمنع فيه العزاب

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

أثار الدكتور عقاب اللويحق وكيل إمارة منطقة الباحة في عدد من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قضيةً غالباً مايعاني منها مجتمع الشباب في الكثير من المنتزهات السياحية بالمملكة.

وقال اللويحق مغرداً : بعد منعي من أكثر من مرة حراسات المنتزهات تفسر الشباب بالرجل لوحده حتى ولو انه متجاوز الـ60 عاما فاضطررت وانا على باب الــ60 عاما ووكيلاً للاماره اصطحاب زوجتي معي لكي لاامنع وانجز مهمتي رغم انني استطيع اكشف شخصيتي وادخل لكن ينتفي المقصد من الزياره و لا أريد ان أجادل حارسا منفذاً .

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن منع الشباب مع عدم وجود البديل أمر مؤلم وقال : ‏منع الشباب من دخول المنتزهات.

في غياب البديل ..امر مؤلم شاهدته على ارض الواقع…لماذا؟.

المحافظه على الاداب العامه والنظام مسؤوليه مشتركه ..فلماذا المنع ان فعّلت المراقبه والمحاسبه والمتابعه..شبابنا في المنطقه مدركين لأنظمه التواجد داخل المنتزهات..فقط يحتاجون للثقه وهم اهلٌ لذلك .

الجديد بالذكر أن الدكتور اللويحق لازال يقوم بدور المتسوِّق الخفي منذُ صدر قراره للعمل وكيلاً لإمارة منطقة الباحة قبل عدة أشهر وهو من ضمن طرق قياس الأداء الذي أطلقه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية تزامناً مع رؤية السعودية 2030.

ولازال الكثير من أبناء المنطقة يُعَوِّل على هذه الزيارات من قبل سعادة وكيل إمارة الباحة في أن ترتقي بأداء الأجهزة الحكومية في ضبط جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم .