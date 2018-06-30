فلكية جدة: الأحدب يقترن بالمريخ في سماء السعودية.. الليلة

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة ان سماء السعودية والوطن العربي تشهد مساء اليوم السبت 30 يونيو 2018 وقوع القمر الأحدب بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر في قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

القمر والمريخ سوف يشرقان قبل منتصف الليل ببضعة ساعات ، وسيلاحظ ان المريخ اصبح الأن في غاية اللمعان وهذه الفترة تعتبر مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب ، وابتداء من مطلع يوليو سيكون لمعان المريخ حوالي 8 مرات لمعان زحل ، وبنهاية الشهر سوف يكون لمعان المريخ يفوق بـ 15 مرة لمعان زحل .

من المعروف انه ليس من المعتاد ان يفوق لمعان المريخ لمعان كوكب المشتري والذي سيكون ايضاً مشاهداً في قبة السماء ، فالمشتري رابع المع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة ولكن بالفعل المريخ سوف يفوق لمعانه لمعان المشتري خلال الفترة من 7 يوليو الى 7 سبتمبر 2018 .

ويرجع السبب في ان المريخ الان في قمة لمعانه في قبة السماء الى ان الكوكب يستغرق حوالي سنتين من سنوات الارض ليكمل دورة واحدة حول الشمس لذلك كل سنتين يلتقي المريخ بالأرض في ظاهرة تسمى التقابل ويكون ايضا في اقرب نقطة من الأرض ولكن ليس كل التقابلات متماثلة.

فأفضل التقابلات تلك التي تحدث عندما يكون المريخ بالقرب من (الحضيض) وهي اقرب نقطة الى الشمس، وفي هذا العام 2018 سوف يصل المريخ الى نقطة الحضيض في 16 سبتمبر المقبل وقبل ذلك سيقع المريخ في التقابل في 27 يوليو.

وايضاً سيكون في اقرب مسافة من الارض وهي الاقرب منذ العام 2003 ـ وذلك بالتزامن مع خسوف كلي للقمر سيكون مشاهدة في المملكة في ذلك اليوم منتصف ذي القعدة .

جدير بالذكر بان المريخ برغم وقوعه في اقرب مسافة من الارض الا انه سيبقى كنقطة ضوئية براقة ذات لون برتقالي مائلة للحمرة عند رصده بالعين المجردة ولن يظهر كبيراً مثل القمر البدر ابداً و لرؤية قرص الكوكب هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.