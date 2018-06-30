العبادي متوعدا الإرهابيين: لا تفاوض.. وسنلاحقكم في الجبال والصحراء

وكالات - الوئام:

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (السبت) أن حكومته لن تتفاوض مع الإرهابيين و ستلاحقهم في الجبال والصحراء حتى القضاء عليهم نهائيا.

وقال العبادي، في كلمة القاها بالاحتفالية المركزية بمناسبة ثورة العشرين ضد الاحتلال الانجليزي العام 1920 وبحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وكبار المسئولين العراقيين ” لاتفاوض مع الارهابيين، ان البعض الذي يتصور أن نتفاوض معهم فهو واهم، هذا لم نتبعه في العراق، رفضناه في السابق ونرفضه اليوم، فهؤلاء جزائهم القتل، وسنقضي عليهم جميعا وباي مكان، بوحدة العراقيين جميعا”.

وتابع العبادي “سنلاحق الخلايا المتبقية من الارهاب في جحورها ونقتلها، سنلاحقهم في كل مكان في الجبال والصحراء”، مضيفا “إن الإرهاب مشروع فكري وسنلاحق كل ارهابي رغم تحولهم إلى بؤر وهم لا يجرؤون على مواجهة قواتنا في النهار بل يستهدفون المدنيين بالليل ويعتبرونها بطولة وهم يختبئون كالجرذان وسنلاحقهم واحدا واحدا للقضاء عليهم”.

ودعا العبادي الجميع للحفاظ على الامن لتحقيق الرفاه والتحسن الاقتصادي وفرص العمل.

وكان التنظيم المتطرف اختطف ثمانية مدنيين قبل نحو اسبوعين على طريق بغداد – كركوك وطالب بإطلاق سراح مجموعة من النساء المنتميات إليه من السجون العراقية، لكن الحكومة العراقية رفضت ذلك ما دفع التنظيم المتطرف إلى إعدام هؤلاء المختطفين.