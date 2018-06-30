حركة فتح: إيران لم تقدم “فلسًا واحدًا” للفلسطينيين

وكالات - الوئام:

قالت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن “إيران لم تقدم فلسا واحدا للشعب الفلسطيني”.

ووصف الناطق الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت هتافات إيرانيين احتجوا على الأوضاع الاقتصادية بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني بأنها “هتافات رخيصة”.

وتساءل “هل يظن الايرانيون أن حكوماتهم السابقة والحالية قدمت فلسا واحدا للشعب الفلسطيني؟ هذا غير صحيح بالمطلق”، على حد ادعائه.

وأضاف القواسمي أنه “من العار أن يظن البعض أن الأزمة الاقتصادية في إيران سببها دعم الشعب الفلسطيني، فإيران لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني”.

وتابع “إن أي دعم له شواهده الواضحة التي تؤثر على حياة الشعب الفلسطيني وصموده، وإن أحدا من الشعب الفلسطيني لم ير أو يسمع عن الدعم الايراني بالمطلق، ولم نر أو نسمع أن إيران ساهمت في بناء مدرسة او جامعة او مستشفى أو أي مشروع تنموي، وإن كان بعض الإيرانيين يظن أن دعمهم لحزب ما هو دعم للشعب الفلسطيني فهذا وهم وخطأ كبيران”.