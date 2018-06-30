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بحثا العلاقات بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي
weam.co/529760

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

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