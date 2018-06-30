برشلونة يطلب ود صلاح

متابعات - الوئام:

أشارت تقارير صحفية إلى أن فريق برشلونة الإسباني بدأ مفاوضاته لضم النجم محمد صلاح، بعدما فشل في ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان أنطوان غريزمان، الذي قاد “الروخي بلانكوس” للفوز بالدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي، أعلن، قبل أيام قليلة، بقائه رسميا برفقة نادي أتلتيكو مدريد.

ويحاول “البلوغرانا” تعويض صفقة غريزمان الضائعة بأخرى من الدوري الإنجليزي وتحديدا من نادي ليفربول، الذي فاز نجمه الأول محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في “البريميرليغ”، فضلا عن جائزة هداف الدوري الإنجليزي (32 هدفا).

وذكر موقع “سبورت” الفرنسي أن المفاوضات بين برشلونة ومحمد صلاح، قد بدأت بالفعل من أجل انتقال النجم المصري إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع الفرنسي تبعا لمعلومات منسوبة إلى صحيفة “آس” الإسبانية الشهيرة، أن الفرعون المصري هو الخطة البديلة الآن بعد فشل ضم غريزمان.