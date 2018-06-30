ترامب: طلبت من السعودية زيادة إنتاجها النفطي

متابعات - الوئام:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية تعتزم زيادة إنتاجها من النفط للتخفيف من ارتفاع أسعار المادة الخام في الأسواق العالمية.

وكتب ترامب اليوم السبت على تويتر أنه طلب ذلك من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ، في محادثة جرت بينهما، وأضاف أن العاهل السعودي وافق على مطلبه.

وتابع ترامب أن تحدث عن رفع الإنتاج السعودي من النفط بمقدار يصل إلى مليوني برميل يوميا، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة نحو 20%.

وحسب بيانات منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، فإن إنتاج السعودية من النفط يبلغ نحو عشرة ملايين برميل يوميا.

يشار إلى أن سعر برميل البترول (159 لترا) من خام برينت، ارتفع اليوم، إلى نحو 80 دولارا، مقابل 50 دولارا قبل عام.

ورأى ترامب أن المعروض من النفط يعاني من التأثيرات السياسية في دول منتجة كبيرة مثل إيران وفنزويلا، وكتب ترامب ” السعر مرتفع بشكل زائد عن الحد”، وقال إن رفع الإنتاج السعودي من شأنه أن يعوض النقص في الإنتاج في دول أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة قلصت من شراء النفط الإيراني في إطار خروج واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة تطبيق العقوبات على إيران، وطالبت واشنطن جميع الدول الأخرى بالتوقف عن استيراد النفط من إيران في موعد أقصاه الرابع من نوفمبر المقبل.