بالأسماء.. وزارة التعليم تدعو 4622 متقدما للوظائف التعليمية للمطابقة

واس - المتابعات

دعت وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية, 4622 متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 20 / 9 / 1439هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية, وذلك اعتبارا من يوم الإثنين القادم.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي مبينا أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الإثنين 18 / 10 / 1439هـ وحتى يوم الخميس 21 / 10 / 1439هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وكشف العصيمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية: أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة, وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات, والحاصلين على المؤهلات الخارجية فيتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل, أما الحاصلين على الدبلوم التربوي فيتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي, والحاصلين على دبلوم التربية الخاصة فيتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ذات السياق بين العصيمي أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة, لافتا إلى أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعد عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم, المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية, وللاطلاع على أسماء المرشحين الدخول على موقع الوزارة .

للاطلاع على أسماء المرشحين https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/b-moe-1439.pdf