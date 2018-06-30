“مكافحة المخدرات” توضح حقيقة فيديو “انتشار المخدرات بأحد أحياء الرياض”

الرياض - الوئام:

نفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من مقاطع فيديو يزعم شخص قام بتصويرها أنها توثق انتشار المخدرات بأحد أحياء الرياض، وعدم تواجد الأمن في تلك المنطقة.

وأكدت المديرية أن كافة الأحياء بجميع مدن ومحافظات المملكة تخضع للتغطية الأمنية والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، سواء كان ذلك من قبل دوريات الأمن أو من قبل مكافحة المخدرات، وبخاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.

وطالبت المديرية، وسائل الإعلام المختلفة، بعدم السماح بنشر أي مواضيع ذات صلة، دون الحصول على رأي الجهات المعنية، حتى يتم التصدي للشائعات المشبوهة، وتجنب آثارها السلبية، وإبراز المعلومات الصحيحة للجمهور.

يذكر أنه انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو، تم تداولها عبر وسائل التواصل وبعض الموقع الإعلامية، تضمنت حوار مع ثلاثة أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، وذكرت المقاطع أن ترويج المخدرات وتعاطيها أمر منتشر في أحد الأحياء بمدينة الرياض، زاعمة أن الجهات الأمنية غير متواجدة في ذلك الحي.