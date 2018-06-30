التعليقات: 0

أعلن اعتزاله دوليا

نجم الأرجنتين : حان الوقت لأقول وداعا

نجم الأرجنتين : حان الوقت لأقول وداعا
weam.co/529794
الوئام-متابعات

أعلن المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، اليوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقال ماسكيرانو، عقب هزيمة التانغو أمام منتخب الديوك الفرنسية (3-4): “لقد حان الوقت لأقول وداعًا، واتخذت قرار اعتزال اللعب الدولي”.

وأضاف لاعب فريق هيببي فورتشن الصيني: “انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا، الآن سأتحول إلى تشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبون إنجازات في المستقبل”.

ودافع خافيير ماسكيرانو (34 عاما) عن ألوان منتخب راقصي التانغو، في 147 مباراة دولية، منها 19 بمختلف نسخ كأس العالم.

روابط ذات صلة

مبابي مراهق فرنسا يخرج ميسي ورفاقه من المونديال

مبابي مراهق فرنسا يخرج ميسي ورفاقه من المونديال
الحكم على عروس داعش الفرنسية

الحكم على عروس داعش الفرنسية
ترامب يحرض ماكرون على الخروج من الاتحاد الأوروبي

ترامب يحرض ماكرون على الخروج من الاتحاد الأوروبي
“بوغبا” يحمل آمال الفرنسيين أمام رفاق ميسي

“بوغبا” يحمل آمال الفرنسيين أمام رفاق ميسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>