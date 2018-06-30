نجم الأرجنتين : حان الوقت لأقول وداعا

الوئام-متابعات

أعلن المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، اليوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقال ماسكيرانو، عقب هزيمة التانغو أمام منتخب الديوك الفرنسية (3-4): “لقد حان الوقت لأقول وداعًا، واتخذت قرار اعتزال اللعب الدولي”.

وأضاف لاعب فريق هيببي فورتشن الصيني: “انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا، الآن سأتحول إلى تشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبون إنجازات في المستقبل”.

ودافع خافيير ماسكيرانو (34 عاما) عن ألوان منتخب راقصي التانغو، في 147 مباراة دولية، منها 19 بمختلف نسخ كأس العالم.