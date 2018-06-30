مصرع فتاة إثر اختناقها فوق لعبة في أحد منتزهات الباحة

الوئام-متابعات

في حادثة مأساوية اختنقت فتاة بعد انعقاد طرف شال رأسها الأسود بمحرك سير لعبة والتفافه حول عنقها أثناء تواجدها بإحدى ألعاب غابة رغدان .

و صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه تم عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/١٠/١٥هـ مباشرة حادثة وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر أثناء تواجدها بإحدى الألعاب الكهربائية بغابة رغدان.

و اتضح من الإجراءات الأولية عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وأن الفتاة انتقلت إلى رحمة الله نتيجة اختناقها بعد انعقاد طرف غطاء رأسها (شال أسود) بمحرك سير اللعبة والتفافه حول عنقها ، وقد تم إشعار النيابة العامة بذلك،

