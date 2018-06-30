التعليم تدعو 81 متقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة

الوئام-واس

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن ترشيح 81 متقدمة للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية لم تدرج ضمن الدفعة الأولى، إما لعدم حضور المطابقة للمرشحات سابقاً، أو لعدم صحة معلومات المتقدمة عند المطابقة.

وأوضح العصيمي أن وزارة التعليم حددت يوم غد الأحد والاثنين 17-18/ 10 / 1439هـ موعدا للمطابقة، مبيناً أن ذلك يأتي إلحاقا للدفعة الأولى التي أعلنتها التعليم في وقت سابق وضمت (4855) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وبذات الشروط التي تضمنتها القائمة من إحضار أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات.

وأضاف أن على المرشحات إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلات على مؤهلات خارجية، وكذلك للحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية، وللاطلاع على الأسماء يمكن الدخول على الرابط: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/g-moe-1439.pdf