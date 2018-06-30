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ألحق كريستيانو بميسي

كافاني يلقي بالبرتغال خارج المونديال

كافاني يلقي بالبرتغال خارج المونديال
weam.co/529812
الوئام-متابعات
قاد إدينسون كافاني منتخب أوروغواي، السبت، إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 بعد أن سجل ثنائية في مباراة ثمن النهائي التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي الروسية.

وافتتح منتخب أوروغواي التسجيل عبر كافاني في الدقيقة 7 بعد أن تابع كرة عرضية من لويس سواريز.

وتمكنت أبطال أوروبا من تحقيق التعادل عبر ركلة ركنية أكملها بيبي برأسه في الشباك في الدقيقة 55.

وسجل كافاني الهدف الثاني لأوروغواي من تسديدة مقوسة رائعة من بعيد استقرت على يسار الحارس البرتغالي.

وغادر صاحب الهدفين الملعب في الدقيقة 73 بعد تعرضه لإصابة، وبدا وهو يشير إلى مدربه برغبته في الخروج.

وفشل كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ورفاقه في تعديل النتيجة، ليلحق رونالدو بميسي الذي سبقه إلى مغادرة البطولة بعد الهزيمة من فرنسا 3-4 في وقت سابق اليوم.

وتلتقي أوروغواي مع فرنسا في ربع النهائي في السابع من يوليو.

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