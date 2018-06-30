ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالكويت

الوئام-واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لمعالي الشيخ ناصر بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلا الله له دوام العافية.

من جهته قدم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.