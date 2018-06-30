التعليقات: 0

محملة بالنفط

التحالف: دخول السفينة إم تي رهونا لمنطقة الانتظار لميناء الحديدة بعد 69 يوم من التعطيل المُتعمد

التحالف: دخول السفينة إم تي رهونا لمنطقة الانتظار لميناء الحديدة بعد 69 يوم من التعطيل المُتعمد
weam.co/529819
الوئام-متابعات

 

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، دخول السفينة إم تي رهونا النفطية لميناء الحديدة بعد انتظار 69 يوما.

وأكد التحالف أن الميليشيات عطلت دخول السفينة لاختلاق أزمة وقود في اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي منعت، منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين “غريت كي” و”إم تي رهونا”، المحمّلتين بمشتقات نفطية إلى الميناء، وتبقيهما في منطقة الانتظار.

ودأبت ميليشيات الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن التي تنقل مواد أولية وغذائية، في وقت يستمر التحالف في إصدار التصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة لمنع كارثة إنسانية.

وتؤكد الانتهاكات، التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع التي تصل، ومنع دخول السفن، استهتار ميليشيات الحوثي الإيرانية بحياة ملايين اليمنيين الذين يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة.

روابط ذات صلة

التحالف يعلن السيطرة على جبهات مهمة في صعدة .. وهروب ميليشيا الحوثي

التحالف يعلن السيطرة على جبهات مهمة في صعدة .. وهروب ميليشيا الحوثي
الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة

الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة
التحالف : دخول السفينة التركية INCE INEBOLU لميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح

التحالف : دخول السفينة التركية INCE INEBOLU لميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح
مقتل مسؤول تسليح ميليشيا الحوثي في جنوب الحديدة

مقتل مسؤول تسليح ميليشيا الحوثي في جنوب الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>