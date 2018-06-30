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وإصابة سيدة بكسور

شاهد .. سقف قاعة أفراح ينهار على الحاضرين في حفل زواج بالرياض

شاهد .. سقف قاعة أفراح ينهار على الحاضرين في حفل زواج بالرياض
weam.co/529820
الوئام-متابعات

تحول حفل زواج بإحدى قاعات الأفراح شمال مدينة الرياض  إلى مأساة عندما سقط جزء من سقف القاعة و تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة نقلت متأثرة بإصابتها للمستشفى.

وفوجئ النساء الحاضرات لحفل الزواج ،اليوم،  بسقوط جزء من سقف “الجبس” لقاعة الأفراح ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة، وإصابات بسيطة لبعض الحضور.

و تم إبلاغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالحادثة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع، إلا أن الهلال الأحمر تأخر في الوصول.

و أغلقت الجهات الأمنية قاعة الأفراح وفتحت ملف تحقيق في الحادثة مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة المسؤول وتعويض الخسائر.

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