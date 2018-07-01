“كارينيو” يغيب عن تدريبات النصر و يظهر في مدرجات المونديال

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

استأنف نادي النصر‬⁩ تدريباته، اليوم، السبت على ملعب الرمز تحت إشراف مساعد المدرب إدواردو ماريو إثر غياب المدير الفني للفريق ، دانيال كارينيو بإذن مسبق من الإدارة لتلقيه دعوة من الاتحاد الاودوغوياني لحضور مباراة منتخب بلاده مساء اليوم أمام البرتغال في الدور ال 16 من بطولة كأس العالم بروسيا 2018

وبدأت التدريبات بإجتماع مساعد المدرب مع اللاعبين وضح لهم برنامج الفريق لهذا الأسبوع حيث سيجري الفريق تدريبات صباحية ومسائية ليوم غد

وانطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة بإستخدام الكرة بعدها قسم مساعد المدرب الفريق لأربع مجموعات ، مجموعتين تجري مناورة تكتيكية تعتمد على بناء الهجمة ومجموعتين تجري حول الملعب وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينها.

تواجد الاورغوياني دانيال كارينيو المدير الفني لنادي النصر في مدرجات منتخب بلاده أثناء لقاء البرتغال في الدوري ربع النهائي لكأس العالم بروسيا 2018 في ملعب فيشت الأولمبي ، بعد أن سمحت إدارة نادي النصر له بالمغادرة والعودة بعد نهاية المباراة.

و تواجد الاورغوياني دانيال كارينيو المدير الفني لنادي النصر في مدرجات منتخب بلاده أثناء لقاء البرتغال في الدوري ربع النهائي لكأس العالم بروسيا 2018 في ملعب فيشت الأولمبي والذي استطاع المنتخب الاورغوياني بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد للمنتخب البرتغالي ليعلن حكم اللقاء صافرته بنهاية المباراة و وصول المنتخب الأوروغياني للدور نصف النهائي لملاقاة منتخب فرنسا ، بعد أن سمحت إدارة نادي النصر له بالمغادرة والعودة بعد نهاية المباراة.