كيف تُقنع الغرباء بشخصيتك بـ7 ثوان؟

الوئام - وكالات

لم يعد يكفي أن يتحلى رواد الأعمال بالذكاء فحسب، بل يجب أن تتحلى بالقدرة لإقناع من حولك بذلك أيضاً.

لذلك، عادةً ما تكون لتفاصيل صغيرة آثارٌ كبيرة، إليك بعض النصائح التي تمكنك من إقناع من حولك بذكائك!

اجلس بصورة مستقيمة

لا يعد ذلك مفيداً لصحة ظهرك فقط، بل من شأن ذلك أيضاً أن يوحي بثقتك بنفسك وذكائك.

ابتسم بصدق

من شأن الابتسامة الصادقة، أن تبين أنك شخصيةٌ ذكية.

التواصل بالعيون

لتبين اهتمامك، انظر إلى زملائك بالقدر المناسب أثناء حديثك معهم.

ولكن تجنب التحديق المفرط، فقد يوحي ذلك بالعدوانية.

ضع نظارات

تبين الأبحاث أنه كلما ارتديت نظاراتً بحواف سميكة، كلما كان الانطباع الذي تتركه أفضل.