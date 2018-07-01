غرق «100» مهاجر قبالة سواحل ليبيا

طرابلس -الوئام:

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أسفها إزاء غرق 100 مهاجر بالبحر الأبيض المتوسط أمس قبالة سواحل تاجوراء غرب ليبيا.

وأوضح بيان صادر عن المفوضية، أن الحادثة حصدت أرواح 70 رجلاً و30 امرأة وثلاثة أطفال، ولا يزال أكثر من 80 جثة منهم في البحر، مضيفًا أنه في اليوم نفسه نقل خفر السواحل الليبي نحو 300 لاجئ ومهاجر إلى القاعدة البحرية في طرابلس، بما فيهم 15 طفلاً و40 امرأة.

وعبرت المفوضية عن قلقها إزاء تفاقم عدد الأشخاص الذين يموتون خلال عبور البحر الأبيض المتوسط، وحثت المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لتجنب المآسي.