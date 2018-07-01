عمود كهرباء يصرع ويصيب «8» أشخاص في جازان

جازان - الوئام- عبد الله العازمي:

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 اخرين ببينهم أطفال في حادث اصطدام مركبة كانت تقلهم بعمود كهرباء على الحزام الدائري بمركز المضايا.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه ٨.٣٩ من مساء أمس السبت بلاغا عن اصطدام سياره من نوع هيلكس بعمود كهربائي على الحزام الدائري بمركز المضايا وان في الموقع عددا من المصابين.

وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث (٤) فرق اسعافيه مع القائد الميداني موسى ابو حذاف وعند وصول الفرق وجد في الموقع (٨) حالات منها (٥) حالات وفاة في الموقع قبل وصول الفرق الاسعافيه (٣) منهم أطفال تتراوح أعمارهم مابين خمس اعوام الى احدى عشر عاما وبقية ضحايا الحادث مصابين وعددهم (٣) منهما طفلين إصابتهما متوسطه والحالة الثالثه اصابتها حرجه.

وعليه فقد قدم لهم المسعفون الخدمه الطبيه اللازمه ونقلهم الى مستشفى احد المسارحه لتلقي العلاج .