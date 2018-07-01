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مسبوقة بنشاط للرياح السطحية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «5» مناطق سعودية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «5» مناطق سعودية
weam.co/529835
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم  والمدينة المنورة ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية وفرصة تكون أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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