كيف احتفت مغنية راب سعودية بقيادة المرأة للسيارة؟

متابعات- الوئام:

عندما بدأت المرأة السعودية تقود السيارة لأول مرة قبل أيام قررت مغنية راب شابة الاحتفاء بهذه الخطوة على طريقتها الخاصة.

ونشرت المغنية والمخرجة “ليسا” مقطع فيديو لها، وهي تغني لدى جلوسها خلف عجلة القيادة، ليجذب أكثر من 1.6 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع.

وقالت المغنية بنبرة تحدٍ أمام الكاميرا في أغنيتها: لا أحتاج أحدا ليوصلني… فرخصة القيادة جاهزة معي.

ونشرت “ليسا”، التي كان لها حضور محدود نسبيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعها المصور على انستغرام ويوتيوب.

وقالت في تصريحات : أنا لا أمزح، اليوم أستطيع القيادة بنفسي. فعجلة القيادة في يدي، والدواسة تحت قدمي… وأضع حزام الأمان فوق عبايتي. وحققت تغريدة، نُشر فيها فيديو ليسا، قرابة 300 ألف إعجاب وجرت مشاركتها أكثر من 104 آلاف مرة.