وظائف للجنسين برواتب تصل لـ«11085» ريال بالخطوط السعودية

الرياض- الوئام:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن فتح باب التقديم للرجال وللنساء لبرنامج السعودية لرواد المستقبل لحملة البكالوريوس والماجستير.

ويعد البرنامج من البرامج الرائدة في صناعة النقل الجوي حيث يتم من خلاله تأهيل نخبة من أبناء وبنات الوطن الطموحين حديثي التخرج من الجامعات وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في مختلف المجالات.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم / المتقدمة يحمل الجنسية السعودية وألا يزيد العمر عن (25) عاماً لحملة البكالوريوس، و (30) عاماً لحملة الماجستير.

معادلة الشهادة إذ كانت صادرة من جهة تعليمية دولية غير سعودية ودرجة المعدل التراكمي: تحقيق معدل تراكمي (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) في المعدل النهائي لحملة البكالوريوس.

تحقيق معدل تراكمي (3 من 4) أو (4 من 5) في المعدل النهائي لحملة الماجستير واجتياز اختبار السعودية في اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول المقررة للبرنامج واجتياز الكشف الطبي الذي تجريه السعودية.

أما التخصصات المطلوبة فهي : التخصصات الإدارية (إدارة أعمال – موارد بشرية – قانون – محاسبة – مالية – تسويق – إدارة طيران – إدارة صناعية).

تخصصات الحاسب الآلي (هندسة الحاسب الآلي – علوم حاسب آلي – تقنية المعلومات – هندسة النظم – إدارة نظم المعلومات) بالإضافة إلى التخصصات الهندسة (الصناعية).

ومن ضمن المزايا أثناء التدريب:

مكافأة شهرية قدرها 8050 ريال خلال السنة الأولى.

مكافأة شهرية قدرها 8625 ريال خلال السنة الثانية.

بدل سكن يعادل مجموع مكافأتين شهرية.

تأمين طبي حسب أنظمة (السعودية).

أما المزايا بعد التخرج من البرنامج فهي:

بعد إكمال المتدرب / المتدربة للبرنامج التدريبي بنجاح يتم التعيين على احدى الوظائف بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو احدى الشركات التابعة لها:

الخريجون من حملة البكالوريوس:

راتب شهري 11085 ريال.

بدل سكن سنوي 33255 ريال.

بدل مواصلات 600 ريال.

تأمين طبي حسب أنظمة (السعودية).

قسائم سفر.

الخريجون من حملة الماجستير:

راتب شهري 12330 ريال.

بدل سكن سنوي 36990 ريال.

بدل مواصلات 600 ريال.

تأمين طبي حسب أنظمة (السعودية).

قسائم سفر.

يبدأ التقديم اعتبارا من 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1439/11/01هـ الموافق 2018/07/14م من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/wwMR3d