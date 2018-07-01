تفاصيل وظائف خريجي الثانوية بالمعهد السعودي الياباني للسيارات

الرياض- الوئام:

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن توفر 250 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة للعمل في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة المشاركين في المعهد.

وعلى المتقدم أن يكون قد اجتاز اختبارات الثانوية العامة مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية أو الإقامة لمن أمه سعودية.

وسيوقع المتقدم المقبول عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة وعلى المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة ولا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة.

وعلى المتقدم إحضار صورتين فوتوغرافيتين مقاس 6*4 وتسليم أصل استمارة الشهادة الثانوية.

ومن ضمن المزايا : وظيفة مضمونة توقع عقدها عند إنهاء إجراءات القبول بالمعهد ومميزات أخرى كثيرة ومكافأة مقدارها 3000 ريال شهريًا طوال مدة الدِّراسة والتدريب وشهادة دبلوم معتمد بعد إتمام البرنامج .

أما المدن التي فيها فروع الشركات فهي : أبها والباحة – بيشة – جيزان – أبو عريش – نجران – صبيا – صامطه- القنفذة – بلجرشي – الطائف – مكة المكرمة- جدة- رابغ – المدينة المنورة – ينبع -بريدة- عنيزة – الرياض -وادي الدَّواسر – الزُّلفي – الرَّس – الجبيل – الخبر- الدمَّام – الهفوف- الرَّاكه- القطيف- حفر الباطن- الخفجي- حائل – عرعر – الجوف – تبوك – الوجه – ضبا – القريات.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/EuBnLA