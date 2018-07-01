الشرعية تستعيد مواقع من الحوثيين في البيضاء

صنعاء -الوئام:

استعادت القوات الحكومية، السبت، السيطرة على مواقع جديدة في قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، عقب معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين.

وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع غول الخشب والخنق وميسرة اليسبل في منطقة الوهبية بقانية، وتقدمت أكثر من اثنين كيلو متر في المنطقة التابعة لمديرية السوادية.

وأشار إلى أن التقدم العسكري جاء إثر انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أسر عدد منهم.

ومن جهة أخرى، شنت القوات الحكومية هجوم ضد جيوب الحوثيين في ميمنة اليسبل والمصياد، وسيطروا على تلال المصياد.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية عدة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للحوثيين في ميمنة اليسبل والتباب السوداء، وأسفر ذلك عن تدمير عتاد للحوثيين.