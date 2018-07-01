إطلاق خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً

الرياض- الوئام:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير 39 وحدة خدمة مساندة، تابعة لفروع الوزارة في 29 مدينة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وميسر للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إصدار تأشيرة ذوي الإعاقة بشكل إلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن خدمة إصدار التأشيرات لذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم بالأمر السامي تم تطويرها، وتقديم الخدمة بشكل آلي سواء عبر الخدمات المساندة في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عبر الخدمات على موقع مساند، حيث حققت هذه الخدمة الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند، لخدمة المستفيدين وفق المهن المعفاة حسب نوع الإعاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يمكن للمستفيدين ممن لديهم حساب في “أبشر” استخدام خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول لمساند، في حين يمكن لجميع المستفيدين زيارة مكاتب الأفراد أو الخدمات المساندة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو مكاتب وشركات الاستقدام.

وأضاف أباالخيل أن ربط الخدمة مع نظام الرعاية الاجتماعية يسهم في توحيد الأنظمة ما بين الجهات الحكومية، وتطبيق لوائح وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار التأشيرات.

حيث يتم التحقق من المستفيدين آليا عبر الربط بين النظامين والبيانات المسترجعة كالمهن المعفية من الرسوم المالية، إضافة إلى تسهيل آلية تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية.