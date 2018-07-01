«جامعة نجران» تبدأ استقبال طلبات القبول لخريجي وخريجات الثانوية

نجران- الوئام:

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم استقبال طلبات القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية عبر البوابة الإلكترونية للجامعة،ويستمر القبول والتسجيل إلى العاشر من الشهر القادم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري،أن آلية القبول والتسجيل على ثلاثة مراحل بدأت بمرحلة القبول الرئيسي التي تنتهي بتاريخ 10 /11 /1439هـ،والمرحلة الثانية خصصت للقبول الاحتياطي للفصلين تبدأ في تاريخ 17 /11 /1439 ولغاية 25 /11 /1439هـ.

فيما المرحلة الثالثة ستكون للقبول الاحتياطي للفصل الدراسي الثاني تبدأ بتاريخ 22 /12 /1439 ولغاية 15 /4 /140هـ، ، مشيراً إلى أن الجامعة حددت عدداً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وهي أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أية شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.