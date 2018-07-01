«طارق العلي» يكشف حقيقة الحالة الصحية لإبنه الفنان سلطان

الرياض- الوئام:

تعرّض الفنان سلطان طارق العلي نجل الفنان الشهير طارق العلي أخيراً لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى للعلاج.

ونشر طارق العلي صوراً من داخل المستشفى جمعته بنجله الذي كان يرقد على سرير الشفاء، مطمئناً جمهورهما على صحة ابنه.

وقال الفنان الكويتي الكوميدي الشهير في تعقيبه على صورة نشرها عبر حسابه بموقع “إنستغرام” معقباً: “‏الله يسلمكم ويحفظكم ‏ويحفظ أسركم الكريمة وعيالكم ‏وجزاكم الله ألف خير ‏أبشركم سلطان بفضل الله ودعائكم أموره طيبه.

‏وأضاف: شكراً لإدارة المستشفى الأميري وللطاقم الطبي والتمريضي ولأسر المرضى المتواجدين بالعناية المركزة على اهتمامهم وشكراً لكل من سأل عن سلطان طارق العلي والله يشافي مرضاهم ومرضى المسلمين.

وتفاعل العديد من فناني الخليج مع مرض ابن الفنان طارق العلي، ونشر الفنان الإماراتي حبيب غلوم صورة لسلطان طارق العلي علق عليها قائلاً: دعواتكم للفنان الشاب سلطان طارق العلي ابن الفنان الغالي طارق العلي الله يشفيه ويقومه بالسلامة يارب العرش العظيم.