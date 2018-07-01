«التجارة» تضبط 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلدة

الرياض- الوئام:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلدة لعلامات تجارية عالمية من خلال (حملة وطن بلا مخالف) ، في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة والمقلدة.

وقام فريق الحملات الأمنية بالوزارة بمسانده من الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني في إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقه الرياض بمسح للمستودعات الواقعة على طريق الحاير بمدينة الرياض، تم خلاله ضبط ملابس رياضية متنوعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة عثر عليها في أحد المستودعات التابعة لإحدى المؤسسات التجارية، ومن خلال التحقيقات أتضح أن هذه المؤسسة تقوم باستيراد الملابس من تركيا.

وهي تحمل علامات تجارية مقلدة وتقوم بتسويقها على المستهلكين على أنها أصلية، وقام فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط الكميات كاملة وإغلاق المستودع، كما تم ايصال المعلومات في حينه من خلال فريق العمل المشترك مع الهيئة العامة للجمارك لمتابعة المنتجات التي يتم استيرادها عن طريق هذه المؤسسة، وتم استدعاء صاحب المؤسسة للحضور للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفع ملف القضية للنيابة العامة.

وتحذر وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة الى بلدانهم، والايقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية ومخالفات الغش التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.