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من بينهم أطفال ونساء

مقتل «501» فلسطينياً تحت التعذيب بسجون النظام السوري

مقتل «501» فلسطينياً تحت التعذيب بسجون النظام السوري
weam.co/529873
دمشق- الوئام:

أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان اليوم، عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين نتيجة التعذيب في سجون النظام السوري.

وأشارت اللجان الفلسطينية إلى أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا أعلنت خلال الساعات الماضية عن قضاء 20 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم العائدين قرب مدينة حماة شمال سوريا.

وأضافت اللجان في بيانها أن عدد ضحايا التعذيب الذين قضوا في سجون ومعتقلات النظام السوري بلغ 501 من بينهم أطفال ونساء.

وأكد البيان على أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري يتعرضون للتعذيب الشديد وغياب الرعاية الصحية والاحتجاز في ظروف غير إنسانية في ظل تكتم شديد من قبل الأفرع الأمنية على مصيرهم.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تمكنت من توثيق أسماء1680 معتقلاً فلسطينيًا في سجون النظام السوري، وتوقعت أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية.

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