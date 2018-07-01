القيادات الحوثية تتساقط في الحديدة ومحيطها

الحديدة (اليمن)- الوئام:

يتواصل القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع تكبد الميليشيات الحوثية المزيد من الخسائر البشرية والميدانية في أكثر من جبهة، وأكد مصادر عسكرية سقوط العديد من القادة الميدانيين في جبهة الحديدة ومحيطها.

وأكدت مصادر عسكرية متطابقة مقتل قائد الميليشيات الحوثية في المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة، أبو عماد حنيشة، بضربة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفته قبل أيام، مع عدد من مرافقيه في مديرية التحيتا.

وحسب المصادر، يعد القيادي الحوثي الصريع، حنيشة، من أبرز قيادات الجماعة، التي تنحدر من محافظة صعدة المعقل الرئيس لكبار قادتها المقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي.

ولقي قادة آخرون في الجماعة مصرعهم إثر غارة جوية، في الساحل الغربي يتصدرهم القيادي إسماعيل عبد الله الحوثي، نجل القيادي عبد الله يحيى زيد الحوثي، المعيّن من قبل الميليشيات نائباً لوزير العدل.

إضافةً إلى 3 قياديين كانوا معه، وهم وليد السراجي، وعبد القادر أحمد عباس شرف الدين، وهاشم إسماعيل السيد.