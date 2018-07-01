«طيران ناس» يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية لبرنامج وظيفتك وبعثتك

الرياض- الوئام:

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية في برنامج (وظيفتك وبعثتك)، وذلك ضمن خططه الواضحة في توطين الوظائف والالتزام الدائم في دعم أبناء الوطن كشركة طيران وطنية رائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

ويأتي برنامج (وظيفتك وبعثتك) في إطار الجهود الحثيثة للتنمية الوطنية الاقتصادية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث بدأ التسجيل في الدفعة الثانية لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) مع طيران ناس بتاريخ 10/10/1439ه الموافق 24/6/2018م ويستمر حتى 24/10/1439هــ الموافق 7/7/2018م.

وسيعتمد طيران ناس خطة متكاملة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وستغطي الاتفاقية توظيف عشرات الخريجين وابتعاثهم في الوظائف التي طرحها طيران ناس لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) في التخصصات التي حددها طيران ناس في قطاع الطيران والذي سيدعم النمو الكبير لهذا القطاع.

وبدأت الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج (وظيفتك وبعثتك) بـ 11 طالب لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصي صيانة الطائرات وهندسة الطيران والفضاء.

وتستهدف الدفعة الثانية 93 مقعدًا طرحها طيران ناس في برنامج (وظيفتك وبعثتك) لدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات هندسة الفضاء والطيران، وإلكترونيات الطيران، وصيانة الطائرات، ودبلوم ما بعد البكالوريوس للحصول على رخصة طيار تجاري.

ويمكن للراغبين التقديم على الفرص التي طرحها طيران ناس الدخول على موقع سفير عن طريق الرابط:

https://ksp.moe.gov.sa/KSP13/Pages/Degrees

ومعرفة كل تفاصيل التقديم وبعد ذلك اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات طيران ناس للمتقدمين.

الجدير بالذكر أنّ طيران ناس يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الكفاءات السعودية في قطاع الطيران عبر برنامج طياري المستقبل، والذي يهدف لتخريج طيارين سعوديين يتم تدريبهم في أفضل المعاهد الأكاديمية المحلية والعالمية ليحصلوا على الشهادات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، كما يفتح طيران ناس بشكلٍ دوري باب التوظيف للمضيفين السعوديين وتدريبهم ليكونوا كفاءات تدير الرحلات على متن طائرات طيران ناس.