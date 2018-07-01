تركيا تقطع المياه عن العراق

متابعات - الوئام:

تستعد تركيا، اليوم الأحد، لإيقاف تدفق مياه نهر دجلة إلى العراق، وذلك لملء خزان سد إيليصو التركي.

وكان فاتح يلدز، سفير تركيا في العراق، أعلن خلال مؤتمر صحفي في 8 يونيو الماضي، أن الحكومة العراقية وافقت على قطع تدفق مياه نهر دجلة موضحا: “نحن بحاجة إلى مياه لملء خزان السد، وقد أبلغنا الحكومة العراقية بأننا سنقطع تدفق مياه دجلة مع بدء شهر يوليو”.

ويوجد في الأراضي التركية 525 سداً يخزنون مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه، تم بناء 33 سدا منهم خلال 16 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية.

ومن المتوقع أن ترتفع السدود التركية إلى 1454 بحلول 2023. حيث من المقرر إنشاء 727 سداً في الفترة 2018-2023.

وتعمل هذه السدود على إرواء 8.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في تركيا.