هل يكون مونديال روسيا آخر ظهور للأسطورة رونالدو؟

وكالات - الوئام:

رفض كريستيانو رونالدو التطرق إلى الحديث بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي إلا بعد مرور وقت كاف عقب الخروج من دور الستة عشر لمونديال روسيا عبر الهزيمة أمام أوروجواي 1/2 مساء السبت.

وقال رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني “ليس هناك وقت للحديث عن المستقبل، سواء للمدرب أو للاعبين”.

وأضاف “واثق تماما من أن الفريق سيستمر كأحد أفضل منتخبات العالم، لدينا مجموعة من الشباب بطموح هائل للنجاح”.

وأشار “المنتخب سيواصل الانتصارات وسيواصل منح الشعب البرتغالي الكثير من السعادة”.

ولكن يبقى السؤال مطروحا حول مستقبل رونالدو على الساحة الدولية، حيث تساءل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إمكانية ظهور اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مرة أخرى في كأس العالم.

وأوضح الموقع “أخر ظهور للأسطورة؟ هل آخر ظهور لكريستيانو رونالدو في كأس العالم سيكون في عامه السابع والثلاثين مع حلول مونديال قطر 2022″؟.