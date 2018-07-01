الأرصاد تحذر من موجة حارة على مناطق بالمملكة

واس - المتابعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بموجهة حارة تتجاوز فيها درجات الحرارة العظمي “48” درجة مئوية، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار، بدءاً من يوم بعد غدٍ الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع القادم، كما تتأثر منطقة المدينة المنورة (خاصة الأجزاء الغربية والساحلية) بتلك الموجة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة (فترة ما بعد الظهيرة) على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة, مع عدم استبعاد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة, والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية.