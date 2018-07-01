النقل تكشف تطورات جديدة بشأن تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي

الدمام - خالد المرشود - الوئام:

أعلنت وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي بما في ذلك المنحدرات الالتفافية و المنحدرات الانتقالية، بتكلفة تجاوزت الـ (75) مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن المشروع إضافة للتقاطع اشتمل على عمل توسعة إعادة إنشاء للطريق الرئيسي (طريق الدمام- الكويت السريع) بطول ٢ كم و ربطه مع طريق الخفجي القديم بالقرب من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بالإضافة إلى إنشاء طريق متعامد على طريق ابو حدرية لتسهيل الانتقال بصورة آمنة من بين هجرة ابرق الكبريت و سوق الأغنام من الناحية الغربية لطريق الدمام- الكويت السريع و بين محافظة الخفجي من الناحية الشرقية .

و أكد الغامدي، أنه تم افتتاح كامل المشروع أمام حركة السير، بعد افتتاحه جزئيا في وقت سابق من العام الجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية بالمنطقة الشرقية، حيث كلف المشروع أكثر من (75) مليون ريال.

وألمح الغامدي، في ذات السياق، أن وجود بعض الخدمات بموقع المشروع أثر بشكل مباشر على إنهاء أعمال المشروع خلال المدة المحددة، معبراً عن شكره للجهات صاحبة العلاقة نظير تعاونهم الإيجابي والتنسيق الدؤوب لترحيل الخدمات و إنهاء التعارضات مع المشروع.

وأشار الغامدي، إلى أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة على طريق الدمام- الكويت السريع و تسهيل التنقل بين محافظة الخفجي و المناطق المجاورة لها من الناحية الغربية مختزلا الكثير من الوقت والمسافة ، وسيتعقب هذا المشروع مشاريع تنموية أخرى بالمنطقة التي تعتبر أغنى المناطق النفطية بالخليج، و تشهد توسع عمرانيا و تزايدا سكانيا مضطرد.

فيما تنفذ فرع وزارة النقل بالمنطقة عدد من المشاريع الحيوية التي تقدم إضافة للمنطقة الشرقية ومنها: مشروع إصلاح طريق النعيرية / حفر الباطن بتكلفة تجاوزت (٦٩١) مليون ريال، مشروع استكمال انشاء طريق بطحاء شيبة ان الزمول (المنفذ الحدودي لسلطنة عمان) بتكلفة تجاوزت (٩٤٥) مليون ريال، مشروع الأعمال التكميلية بدائري الأحساء بتكلفة تجاوزت (٦٥) مليون ريال، مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الدمام الخبر الساحلي بتكلفة تجاوزت (٩٦) مليون ريال.