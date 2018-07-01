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ويلتقي المحافظ

مفتي عام المملكة يباشر مهام عمله بمقر الدار في الطائف

مفتي عام المملكة يباشر مهام عمله بمقر الدار في الطائف
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عبدالله العازمي - الوئام:

التقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم (الأحد)، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

ومارس مفتي عام المملكة مهام عمله، اليوم الأحد، بمقر دار الإفتاء بالطائف.

وأعرب محافظ الطائف عن سعادته بلقاء المفتي العام، والاستماع لنصائحه وتوجيهاته، مبديا شكره لما عبر عنه من توجيهات كريمة، وبما يبذل من جهود في محافظة الطائف في سبيل خدمة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض أبرز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطن والوطن.

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