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بقدرة 4800 ميجاواط

تفاصيل جديدة بشأن أول محطة نووية مصرية

تفاصيل جديدة بشأن أول محطة نووية مصرية
weam.co/529905
متابعات - الوئام:

قال متحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية إن “أعمال إنشاء أول محطة نووية بها ستبدأ خلال العامين القادمين أو العامين ونصف، بقدرة 4800 ميجاواط في منطقة “الضبعة” شمال مصر بحلول 2026″. بحسب “رويترز”.

وأضاف المتحدث أنه “من المستهدف بدء تشغيل المحطة التي تشيدها روسيا، والتي تم توقيع اتفاقا بشأنها في 2015، تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر، على أن تُقدم روسيا قرضاً لتغطية تكاليف البناء”.

وفي 2016، قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار، وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وتمول مصر النسبة الباقية.

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